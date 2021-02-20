Девушка натравила на экс-возлюбленного родственника в Москве

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Россия, Москва, улица Судакова Карта всех событий

Правоохранители задержали приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в жестоком избиении мужчины. Об этом 20 февраля «ВМ» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Уточняется, что накануне преступления 26-летний потерпевший поругался с сожительницей. Та пожаловалась своему 21-летнему родственнику, который решил отомстить обидчику подруги.

В компании своих друзей он нагрянул в квартиру молодого человека на улице Судакова и вывел его во двор. Там между оппонентами произошла драка, в результате которой парень получил травмы головы и переломом носа. Медики госпитализировали его в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он заключен под стражу.

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