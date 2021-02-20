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Девушка получила перелом челюсти и лишилась телефона в столичном клубе
Фото: pixabay / fsHH

Девушка получила перелом челюсти и лишилась телефона в столичном клубе

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 25 Карта всех событий

Жительница Москвы заявила в полицию, что получила травмы от рук знакомого, а также лишилась дорогостоящего телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

25-летняя москвичка находилась в клубе, расположенном по адресу улица Пятницкая, 25, в компании своего знакомого. Молодые люди распивали горячительные напитки, но в определенный момент между ними произошел конфликт и девушка решила покинуть заведение.

Однако такой поворот событий не строил ее спутника. Он ударил знакомую по лицу, выхватил мобильный телефон и скрылся.

Приехавшая по вызову скорая помощь диагностировала у пострадавшей перелом челюсти и направила ее в больницу.

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