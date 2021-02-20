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Неизвестный украл элитное шампанское в магазине в Хамовниках
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Неизвестный украл элитное шампанское в магазине в Хамовниках

Анастасия Колоскова

Происшествия
проспект Комсомольский, дом 34Карта всех событий

Мужчина выкрал с витрины несколько бутылок дорогостоящего шампанского. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Известно, что преступление произошло вечером 13 февраля по адресу проспект Комсомольский, дом 34, в магазине «А».

Трофеем нарушителя закона стали элитные напитки «Вдова Клико» и «Гранд Дам Винтаж» на общую сумму 25 149 рублей 93 копейки.

Личность преступника устанавливается.

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