Неизвестный украл элитное шампанское в магазине в Хамовниках

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проспект Комсомольский, дом 34 Карта всех событий

Мужчина выкрал с витрины несколько бутылок дорогостоящего шампанского. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Известно, что преступление произошло вечером 13 февраля по адресу проспект Комсомольский, дом 34, в магазине «А».

Трофеем нарушителя закона стали элитные напитки «Вдова Клико» и «Гранд Дам Винтаж» на общую сумму 25 149 рублей 93 копейки.

Личность преступника устанавливается.

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