Неизвестный украл элитное шампанское в магазине в Хамовниках
проспект Комсомольский, дом 34Карта всех событий
Мужчина выкрал с витрины несколько бутылок дорогостоящего шампанского. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Известно, что преступление произошло вечером 13 февраля по адресу проспект Комсомольский, дом 34, в магазине «А».
Трофеем нарушителя закона стали элитные напитки «Вдова Клико» и «Гранд Дам Винтаж» на общую сумму 25 149 рублей 93 копейки.
Личность преступника устанавливается.
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