Вооруженный мужчина вымогал у москвича несуществующий долг в размере трех миллионов рублей

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Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 6к1 Карта всех событий

У мужчины требовали три миллиона рублей под предлогом несуществующего долга в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Дмитрия Ульянова, дом 6, корпус 1. Злоумышленник угрожал жителю предметом, похожим на пистолет.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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