Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме
Фото: sudak.rk.gov.ru

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Отрадная улица, 7 Карта всех событий

Мужчина напал на женщину в подъезде дома на севере Москвы, после чего вынудил ее перевести на свой счет более 4,5 тысяч рублей. Об этом Вечерней Москве рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 17 февраля по адресу Отрадная улица, дом 7. В подъезде здания, возле лифта, мужчина ударил жительницу дома по голове. Мужчина планировал забрать у женщины телефон, но после ее отказа согласился на банковский перевод. Москвичка перевела преступнику 4 691 рублей на банковскую карту.

После инцидента женщина вызвала в дом полицию. В ночь на 18 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 1990 года рождения.

Читайте также: Стало известно о состоянии избитой одноклассницами столичной школьницы

лифтыженщиныкража
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте