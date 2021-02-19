Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Отрадная улица, 7 Карта всех событий

Мужчина напал на женщину в подъезде дома на севере Москвы, после чего вынудил ее перевести на свой счет более 4,5 тысяч рублей. Об этом Вечерней Москве рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 17 февраля по адресу Отрадная улица, дом 7. В подъезде здания, возле лифта, мужчина ударил жительницу дома по голове. Мужчина планировал забрать у женщины телефон, но после ее отказа согласился на банковский перевод. Москвичка перевела преступнику 4 691 рублей на банковскую карту.

После инцидента женщина вызвала в дом полицию. В ночь на 18 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 1990 года рождения.

Читайте также: Стало известно о состоянии избитой одноклассницами столичной школьницы