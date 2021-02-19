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Стало известно о состоянии избитой одноклассницами столичной школьницы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии избитой одноклассницами столичной школьницы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

Состояние 11-летней школьницы из Москвы, которую избили в учебном заведении, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала директор школы № 1520 Вита Кириченко.

По ее словам, девочке не понадобилась госпитализация. На данный момент администрация школы устанавливает обстоятельства произошедшего. Стало известно, что полтора года назад подросток уже попадала в больницу с сотрясением мозга и ушибами, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетнюю девочку избили в школе в центре столицы. Уточняется, что инцидент произошел в учебном заведении, которое находится в Леонтьевском переулке.

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школаМоскваизбиение
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