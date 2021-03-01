Владимир Ефимов: Москва разместит первые облигации весной 2021 года

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Москва планирует выйти на рынок заимствований, первый выпуск облигаций разместят весной 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Правительство столицы утвердило условия проекта 24 февраля. Сейчас город готовит решения по эмиссиям облигаций.

— Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до тридцати лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Привлеченные по займам деньги направят на финансирование городских проектов. Город также рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций. Деньги, полученные с их продажи, пойдут на экологические проекты.

— Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5–2 раза в зависимости от срока обращения облигаций, — говорится в сообщении.

Уточняется, что объем заимствований на 2021 год, предположительно, составит 396 миллиардов рублей. Однако итоговое количество размещений будет ниже, так как зависит от исполнения потребностей города и бюджета.

— Выпуск облигаций даже в максимально утвержденном объеме не окажет влияния на устойчивость городского бюджета, поскольку на сегодня государственный долг Москвы составляет порядка одного процента годового объема доходов, — пояснил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций Москвы на 30 миллиардов рублей, погашение которых должно наступить в июне 2022 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Курс доллара снизился до 74,25 рубля на Московской бирже