Форсайт-проект «Москва-2050» запущен Институтом Генплана Москвы

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Карту трендов и возможностей для «Москвы-2050» создадут в рамках форсайт-проекта, который был разработан Институтом Генплана Москвы. Его участниками станут специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы и более 50 приглашенных экспертов.

В числе экспертов президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, вице-президент фонда «Сколково», директор по развитию городской среды Елена Зеленцова, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, урбанист, социолог, партнер бюро CITYMAKERS Петр Кудрявцев, архитектор, соучредитель АБ «Остоженка» Андрей Гнездилов, директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская, партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Даниил Мартыненко и другие. В рамках пяти форсайт-сессий они сформулируют основные тренды развития Москвы.

Куратор программы — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, а куратор архитектурно-градостроительной секции — главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

— Будущее столицы во многом зависит от того, как мы сформулируем тот образ и те ценности, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя. Участие в форсайт-проекте признанных экспертов поможет решить данную задачу на визионерском уровне. Постепенно приближается время разработки нового стратегического документа, и сейчас лучший момент осмыслить дальнейшие перспективы, — заявила Юлиана Княжевская.

По словам организаторов, важно не просто спрогнозировать развитие Москвы, но и понять, как прийти к желаемой реальности в 2050 году. Нужны подходы, которые помогут увязать разнонаправленные тренды и вызовы, а затем собрать из них возможные сценарии развития. Поэтому и было принято решение использовать методологию форсайта.

— Благодаря подобным событиям мы можем подходить к развитию городов не только с точки зрения реакции на уже случившееся, но и получаем возможность заранее проанализировать ситуацию. Результатом этих сессий могут стать концепции, при которых ряда проблем можно избежать. Какой именно будет Москва через почти 30 лет, мы можем представить только примерно, но уже сейчас способны увидеть тренды, которые могут быть жизнеспособными и актуальными на протяжении этого времени. Уверен, что обсуждение уже на этом этапе будет крайне эффективным и позволит заложить фундамент для будущих изменений, — отметил Сергей Кузнецов.

— Вопрос о будущем городов стоит особенно остро: после пандемии все мы будем жить по-другому. Вопрос, как. Сейчас четче проступили такие тренды, как усиление роли цифровых сервисов в жизни горожан, переход в онлайн учебного процесса, культурных институций, использование беспилотного транспорта и бесконтактные услуги. Для нас, городских проектировщиков, важно вовремя зафиксировать эти тренды и, если потребуется, обновить подходы к планированию городского пространства, — подчеркнула директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

В рамках программы проекта состоятся сессии «Горожанин и его новые ценности», «Новые вызовы и технологии в городе» и «Градостроительство: ответы новому» (помимо установочной и завершающей). Результатами этой работы станут карта, на которой будут отражены тренды и возможности для Москвы, а также книга «Москва-2050. Вызовы будущего».

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