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«Кровоточащая рана»: Чулпан Хаматова рассказала о конфликте с Галиной Волчек
Фото: Youtube / Надежда Стрельцова

«Кровоточащая рана»: Чулпан Хаматова рассказала о конфликте с Галиной Волчек

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала подробности конфликта с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. В интервью журналистке Надежде Стрелец она объяснила, почему Волчек считала ее «предательницей». Хаматова была одной из муз Волчек, в интервью Владимиру Познеру и заявила, что чаще всего обижают самые близкие, и она не может до конца понять поведение ее артистов.

— Я думаю, что он слушала много людей, которые были нацелены рассказать ей такое вранье. То, что она говорила у Познера, мне было даже стыдно слушать, потому что было понятно – это собранные сплетни и слухи, — отметила Хаматова.

Поводом для сплетен стало то, что Хаматова якобы взяла отпуск, и репетировала в другом театре. У нее действительно были такие планы, но «сильно позже».

— Понятно, что это где-то кто-то услышал и донес, она сильно расстроилась. Я бы тоже расстроилась, если тебе пообещали одно, а делают другое. Мне кажется, что у Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Прям ткнешь. И там уже не просто синяк, а гематома и рана кровоточащая, — отметила актриса.

Хаматова добавила, что их любовь друг к другу уйдет только с ее собственной смертью.

Видео опубликовано на YouTube.

Напомним, Галину Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу 24 декабря 2019 года из-за проблем с легкими. По данным СМИ, актриса находилась в состоянии медикаментозной комы. 26 декабря стало известно о кончине Галины Волчек.

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