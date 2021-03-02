Звезда фильмов о «Чудо-женщине» в третий раз станет мамой

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Звезда фильма «Чудо-женщина», актриса Галь Гадот рассказала о том, что в третий раз станет мамой.

Актриса опубликовала трогательный семейный снимок, на котором вместе с ней запечатлены ее муж, бизнесмен Ярон Версано, а также две дочери.

— И вот мы снова в ожидании, — подписала фото Гадот в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики актрисы оставили множество поздравлений под публикацией.

«Поздравляю, мама»; «Поздравляю! Три — это волшебная цифра»; «Это так волнующе!», — написали поклонники в комментариях.

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