Полицейские задержали подозреваемую в краже украшений на 1,5 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Правоохранители задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Отмечается, что изделия были украдены из квартиры 49-летней жительницы столицы в доме на Открытом шоссе. Оказалось, что родственник женщины приглашал в гости свою знакомую, когда хозяйки не было дома. Уходя из квартиры, подозреваемая прихватила с собой ювелирные украшения из косметички на столе.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте, — уточнили в ведомстве.

Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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