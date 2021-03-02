Пожилая итальянка раскрыла свой секрет сохранения фигуры

Фото: Youtube / Ella Roma

Итальянка Карла поделилась своим секретом сохранения фигуры. Женщине 70 лет, и многие годы ее вес остается неизменным.

— Главное — это есть все, но немного. Никогда не вставайте из-за стола с переполненным желудком. Никогда не пытайтесь съесть все. Это немного сложно. Но у нас в Италии есть пословица: «если вы хотите выглядеть красиво, вы должны немного пострадать». Поэтому стоит сдерживаться, — отметила 70-летняя женщина.

При этом итальянка подчеркнула, что нельзя себя лишать всего, иногда она позволяет себе капучино или ломтик сладкого, но не чаще раза в неделю. Видео с ней опубликовала Елена Московская на YouTube, уточнив, что Карла ее свекровь.

— Может быть депрессия. В такие моменты ничего не хочется делать, но есть все равно нужно немного, потому что через 10 минут после трапезы вы не будете голодными. Нужно двигаться, гулять. Движение важно для костей, но в спортзал я не хожу. Многие итальянцы занимаются спортом и гуляют, — пояснила Карла.

По словам итальянки, она была полнее в юности, потому что ела много сладкого, но постепенно снизила размер порций и похудела.

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