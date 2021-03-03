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Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

Анастасия Волоснова

Общество

Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом рассказал его коллега, комментатор Михаил Моссаковский.

На момент смерти Розанову было 59 лет.

— Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать, — сообщил Михаил Моссаковский.

Причины смерти Розанова не уточняются, передает «Москва 24».

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора начал в 1996 году на «НТВ-Плюс». Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. Кроме того, Розанов работал на радио, занимался озвучкой и открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования в 2018 году. В 2012 году Юрий Розанов и Сергей Крабу получили премию ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».

Спорткомментаторсмерть
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