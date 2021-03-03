Скончался актер из сериала «Сваты» Иван Марченко
Актер и режиссер Иван Марченко умер в Киеве на 45-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба киностудии LeDoyen Studio на официальной странице в соцсети Facebook .
Уточняется, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он перенес операцию и нескольку курсов химиотерапии. Марченко скончался 1 марта, спустя два дня после того, как отметил 44-й день рождения.
Актер запомнился зрителям по ролям в сериалах «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны» и другим.