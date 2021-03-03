«Бесстыжая»: Толкалину жестко раскритиковали в Сети после публикации откровенного фото

Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина в честь наступления весны опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram. Артистка назвала снимок «весенний внутренний подпрыг».

Толкалина неоднократно публиковала провокационные снимки и заранее предупредила критиков, отметив, что осуждение — чувство токсичное.

Комментаторы жестко раскритиковали снимок, заявив, что актриса публикует слишком личные и откровенные снимки, провоцирует людей:

«Совсем бы уж все сняла», «Красивая! Но трусы все испортили... Специально провоцируете на такие комменты?», «Бесстыжая...Такие фото делают в личный альбом», «Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной», «Ну прежде чем выкладывать фото, вы же видите, как выглядите...Так и хочется труселя подтянуть».

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