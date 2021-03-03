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Начальника отдела АО «ФПК» и начальника пассажирского поезда обвиняют во взяточничестве
Фото: СК РФ

Начальника отдела АО «ФПК» и начальника пассажирского поезда обвиняют во взяточничестве

Никита Абрамов

Происшествия

Начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО «ФПК» и начальника пассажирского поезда обвиняют во взяточничестве. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года начальник поезда предложила проводнику посодействовать в повышении за взятку в 180 тысяч рублей. Обвиняемая уточнила, что деньги предназначались для начальника московского филиала АО «ФПК».

— Действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, проводник передала указанную сумму злоумышленникам, — говорится в сообщении.

На данный момент продолжается сбор доказательств по уголовному делу.

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