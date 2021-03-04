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«Погода с мужским характером»: синоптик сделал неутешительный прогноз на 8 марта
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Погода с мужским характером»: синоптик сделал неутешительный прогноз на 8 марта

Руслан Давлетшин

Общество

Жительницам столицы не стоит рассчитывать на подарок от природы в виде тепла и солнца 8 марта. Погода в столичном регионе будет неблагоприятной. Ожидаются заряды снега и пронизывающий ветер. Об этом «Вечерней Москве» заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— 8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить заряды снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер со скоростью 5-10, а в порывах и до 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит от минус 7 до минус 12 градусов ночью и от минус 5 до минус 10 днем. Причем по ощущениям из-за ветра будет еще холоднее, чем оно есть — минус 10-15 градусов, — объяснил синоптик.

Тишковец отметил, что в таких погодных условиях не стоит ждать солнца, хотя какие-то его проблески возможны. Но устойчивых просветов в облаках точно не будет.

— Плюс придется столкнуться с бешеными колебаниями атмосферного давления, барическая пила продолжится. Потому что накануне праздника, в воскресенье, на Москву обрушится штормовой ветер до 20 метров в секунду, пройдут обильные снегопады с метелями и пробьется очередное барическое дно — 730 миллиметров ртутного столба. А 8 марта будет резкий взлет на 12 единиц. Хоть и ветер ожидается уже не таким сильным, это все равно будет неприятно, — добавил метеоролог.

В целом такую погоду для марта в Москве нельзя назвать характерной. Те же межпературные показатели в международный женский день будут вполне себе январскими, заключил Тишковец.

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