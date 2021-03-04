Юрий Стоянов объяснил, что «убило» юмористическую программу «Городок»

Фото: YouTube / Ещенепознер

Российский актер Юрий Стоянов в интервью Николаю Солодникову рассказал, что «убило» юмористическую программу «Городок». По словам Солодникова, всю программу зрители смеялись до слез, а когда шли титры, им становилось невыносимо грустно из-за песни, которую исполнила Анжелика Варум «Городок».

— Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего, — пояснил Стоянов.

Актер признался, что любимый сюжет был снят на ходу и быстро придуман в 1998 году.

— Я выходил на углу Моховой. Шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза «Не хватает денег на телефоне, номер отключен за неуплату», и стояла череда нищих — человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет, — рассказал актер.

Видео опубликовано на YouTube.

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