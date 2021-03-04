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«Это будет большим уроком»: Плющенко подтвердил переход Косторной к Тутберидзе
Фото: АГН «Москва»

«Это будет большим уроком»: Плющенко подтвердил переход Косторной к Тутберидзе

Анастасия Чанцева

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 17-летняя фигуристка Алена Косторная возвращается к тренеру Этери Тутберидзе.

— Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально, — рассказал Плющенко.

Он добавил, что Косторная попала к ним в академию в сложный период — она переболела коронавирусом, потом почти два месяца находилась без тренировок, поскольку долго восстанавливалась. По ее просьбе проблемы со здоровьем не афишировались.

— Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности, — отметил Плющенко.

Олимпийский чемпион пожелал фигуристке добра и больших побед, подчеркнув, что «она продолжает оставаться классной спортсменкой», передает ТАСС.

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Евгений Плющенкофигурное катаниеАлена Косторная
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