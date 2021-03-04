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Трое водителей Gelandewagen заплатят штраф за неадекватную езду в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Трое водителей Gelandewagen заплатят штраф за неадекватную езду в центре Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В Сети появилось видео, как несколько водителей трех иномарок «Мерседес Гелендваген» создавали на дороге препятствия для движения других машин и загрязняли проезжую часть на Тверской улице.

Правоохранители установили личности нарушителей. Ими оказались две женщины 25 и 36 лет, а также 43-летний мужчина. Злоумышленникам были выписаны протоколы об административном правонарушении.

Всем водителям предстоит выплатить штрафы в размере пяти тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

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