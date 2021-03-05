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Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске
Фото: Telegram / Daily Storm

Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске

Юлия Ямпольская

Происшествия

Один человек пострадал в результате аварии с участием девяти автомобилей и трамвая в Иркутске. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Уточняется, что причиной ДТП стали неполадки с тормозной системой. Водитель трамвая высадил пассажиров после того, как заметил неисправность. По дороге в депо у него отказали тормоза.

Видео: Telegram / Daily Storm

На кадрах видно, как трамвай на полной скорости врезается в автомобили, которые стоят на дороге.

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ИркутскДТПтрамвай
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