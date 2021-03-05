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Двое мужчин с ребенком обокрали квартиру в центре Москвы
Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Двое мужчин с ребенком обокрали квартиру в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Перуновский переулок, 4-8 Карта всех событий

В полицию с заявлением о квартирной краже обратилась пожилая москвичка. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пострадавшая рассказала, что двое неизвестных мужчин вместе с несовершеннолетним ребенком проникли в ее квартиру по адресу Перуновский переулок, дом 4–8, и вынесли ювелирные изделия. Москвичка уточнила, что среди украшений было два золотых кольца, два нательных крестика, две золотые цепочки, золотые женские часы и десять зубных коронок.

Общая стоимость ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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