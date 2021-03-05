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«Помогите!»: говорящая кошка рассмешила пользователей Сети
Фото: pixabay.com

«Помогите!»: говорящая кошка рассмешила пользователей Сети

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, снятый пользовательницей TikTok под ником @grishuti. Наталья показала свою кошку по кличке Матильда, которая жалобно мяукала в переноске на заднем сиденье машины.

В ее мяуканье явственно слышалось слово «помогите». Хозяйка животного уточнила, что кошка приболела и ее везут к ветеринару.

@grishuti

##хочуврекомендации ##всезаболели ##ветврач ##ветклиника ##неболей

♬ оригинальный звук - N A T A L I 🖤🔥

Ролик набрал почти 200 тысяч лайков и тысячи комментариев, правда, некоторые пользователи приняли кошку за кота и посмеялись над ней: «Что же он врачу наговорил? Страшно представить»; «Жалко, у котика телефона нет, позвонил бы в 911»; «Бедолага, как врачей боится».

Были и те, кто раскритиковал смеющуюся хозяйку и призвал позаботиться о кошке и снизить ей стресс.

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