«Помогите!»: говорящая кошка рассмешила пользователей Сети

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В Сети набирает популярность ролик, снятый пользовательницей TikTok под ником @grishuti. Наталья показала свою кошку по кличке Матильда, которая жалобно мяукала в переноске на заднем сиденье машины.

В ее мяуканье явственно слышалось слово «помогите». Хозяйка животного уточнила, что кошка приболела и ее везут к ветеринару.

Ролик набрал почти 200 тысяч лайков и тысячи комментариев, правда, некоторые пользователи приняли кошку за кота и посмеялись над ней: «Что же он врачу наговорил? Страшно представить»; «Жалко, у котика телефона нет, позвонил бы в 911»; «Бедолага, как врачей боится».

Были и те, кто раскритиковал смеющуюся хозяйку и призвал позаботиться о кошке и снизить ей стресс.

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