Всем кискам «мяу»: как работают московские котокафе

Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

1 марта в России отмечали Международный день кошек. Эти животные давно покорили интернет и даже дали начало новому направлению бизнеса — котокафе. Это заведения, в которых можно «пообщаться» с кошками и забрать питомца домой. Корреспондент «Вечерки» посетил одно из таких мест.

На входе меня встречают сотрудники заведения — молодые парень и девушка. Они предлагают снять верхнюю одежду, а уличную обувь сменить на удобные тапочки. Заходим внутрь. Почти все столики в общем зале заняты посетителями.

Присаживаюсь за один из них и тут же обнаруживаю у своих ног черную кошку с белыми лапами — будто кто-то нарядил ее в носочки. Она поприветствовала меня обнюхиванием и пошла дальше гулять по залу.

Оглядываюсь по сторонам и насчитываю двенадцать хвостатых. Некоторые вальяжно восседают на полочках, другие играют с детьми на полу или «общаются» с гостями за другими столиками. А в центре всеобщего внимания кот по кличке Барсук. Комок меха, по размерам превосходящий любого мопса, лежит на столике в фотозоне.

Дети и взрослые гладят его белую спинку с черными полосками, а этот великан даже усом не шевелит. Привык к такому обильному вниманию.

По словам менеджера заведения Риты Королевой, прежде чем пустить животных к людям, их осматривают ветеринары, делают необходимые прививки.

— Самые частые посетители — это родители с детьми, — рассказывает девушка. — Часто заходят парочки.

В основном гости общаются, играют в настольные игры, пьют чай и фотографируются с животными.

Кота можно и забрать домой. Для этого нужно заполнить соответствующую анкету на сайте. Затем с потенциальным «укотовителем» (так сотрудники называют тех, кто собирается стать хозяином кошки. — «МВ») связывается куратор животного. Назначается собеседование, где новый владелец рассказывает о своих условиях проживания и опыте ухода за питомцами. Куратор делится информацией о кошке и дает советы по первичной адаптации в новом доме.

— К себе животных забирают часто. Практически каждую неделю удается найти новый дом для одного или сразу нескольких хвостатых. Коты у нас не только из Москвы. Волонтеры привозят их практически со всех уголков страны. Сейчас у нас, например, ищет дом кот родом из Таганрога, — поделилась Рита.

Зачастую у местных животных непростая судьба. Недавно волонтеры спасли трех котят на одном из чердаков жилого дома. Доступ туда у кошки-матери был только по высокому дереву. Она искала пропитание на улице и приносила его детенышам. Дерево срубили, и животные остались без пищи. Спасти успели только троих из девяти.

Еще двое постояльцев были найдены в подвале многоэтажки. Брата и сестру назвали Джози и Фрози. Кота заметили волонтеры, когда он тащил тушку голубя в подвал своей заболевшей сестричке. Сейчас животные чувствуют себя хорошо и ищут хозяев.

Со всеми котами постоянно работают сотрудники котокафе. Приучают их к игрушкам, рукам и вниманию человека.

— У всех котиков свой характер. Но к каждому можно найти подход, — поделилась Рита Королева.

НАДО ЖЕ!

В сети появилась вакансия «Специалист по подсчету котиков». Нужно ходить по Москве и считать бездомных кошек. Платить за это, к сожалению, не будут. Информацию о животных собирают для проекта «Зоомониторинг».

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