Кто такой специалист по подсчету бездомных котиков в Москве и как им стать

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вакансия специалиста по подсчету котиков появилась в столице. Команду волонтеров набирает некоммерческий проект «Зоомониторинг», получивший грант мэра Москвы. Зачем считать котиков и тяжело ли это делать, «Вечерней Москве» рассказала руководитель проекта, зооволонтер и глава «Котоспаса» Анна Фельдман.

Посчитай меня, если сможешь

Поскольку «Зоомониторинг» — это некоммерческий проект, к участию в нем приглашаются волонтеры. Особых требований к ним нет: нужно быть внимательным, коммуникабельным и любить животных так, чтобы хватило смелости отвечать за их благополучие. Работа по подсчету бездомных котиков носит благотворительный характер — сюда нужно идти не за деньгами, а за проявлением сострадания к нашим слабым и часто напуганным меньшим братьям.

По словам Фельдман, считать котиков без места жительства — это психологически тяжелый труд. Нужно быть контактным человеком и не бояться общения с разными людьми.

— Вот вы стали волонтером, вам поручили работать на конкретной территории, посчитать адреса разных домов от сих до сих. Первое, что вы делаете, — смотрите на дом: открыты или закрыты подвальные продухи, стоят ли там миски. И самое важное — найти опекунов. Это обычно бабушки, которые подкармливают котят, заботятся о них. У нас есть своя база московских опекунов, но неполная. Поэтому временами придется спрашивать у людей, спускаться в подвал, если непонятно, кто опекает котика, говорить с управляющими компаниями, чтобы те дали доступ, позволили поставить ловушку для кота и т. п. — рассказала собеседница «ВМ».

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Она уточнила, что рабочий день волонтера длится столько, сколько времени он готов потратить. Если участник проекта настолько сильно полюбит «посчитанного» котика, что захочет взять его к себе, то это разрешается. Главное, обеспечить ему нормальные условия проживания и не забыть, что так или иначе неравнодушному человеку придется иметь дело с дикой кошкой — хищником, сказала Фельдман.

Масштабы, сроки и цели миссии

В идеале проекту хотелось бы привлечь около двух с половиной тысяч волонтеров, говорит глава «Зоомониторинга» и тут же с иронией в голосе поправляет себя: «Реальность такова, что мы в среднем ожидаем хотя бы 300 человек, а пока их только 75».

К маю «Зоомониторинг» надеется заработать в полную силу, отмечает руководитель проекта. Она выразила мнение, что уже в сентябре этого года работа будет успешно завершена. Когда всех бездомных котиков в Москве посчитают, проект закроют, и начнется обработка и интерпретация полученных результатов.

— Мы выясним плотность популяции, средний окрас бездомных кошачьих, их численность и другие релевантные данные, которые затем будут переданы властям. Мы будем понимать, какие средства нужны для организации программы помощи и каким конкретно кошкам. Все можно будет посчитать: «Стерилизация вот этого одного кота стоит полторы тысячи рублей, а у нас их вот столько-то… Мешок корма один стоит такую-то цену, а у нас вот столько-то кошек…». К сожалению, город пока почему-то не готов создать структуру, которая нормально и плотно занималась бы бездомными животными, но мы рассчитываем, что вот этими сведениями хотя бы остановим безвозвратный отлов кошек, — пояснила Фельдман.

Бездомные навсегда

Фельдман подчеркнула, что волонтеров не просят ловить бездомных кошек и тем более сдавать их в приюты, зачастую переполненные и имеющие сомнительную репутацию.

— Одна из наших главных задача — бороться с заблуждениями людей относительно котов. У нас в стране нет никакого контроля за владельцами животных, кошек в частности. Источник пополнения уличной популяции кошек всегда открыт, и даже в идеальном государстве перекрыть его не получится. При этом с каждым годом в людях все меньше терпимости к бродячим кошкам. «Их на улицах быть не должно!» — говорят некоторые и даже не понимают, какую жестокою вещь они делают, вызывая отлов животных и отправляя их в приюты. Бездомные животные будут всегда. Наша задача — показать, что они являются частью нашей жизни, нашей экосистемы, — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

По ее словам, кошки, когда их забирают с привычного места обитания, даже если это обыкновенный подвал жилого дома, испытывают огромный стресс, запускающий скрытые инфекционные процессы. В результате в приюте встревоженный кот может заболеть, так как в его организме пробудились «спящие» болезни.

— При стрессе все эти вирусы, в том числе смертельные, тут же вылезают. В приюте животные еще и обмениваются ими, многие гибнут. В приюте низкое качество жизни, скученность животных, нет никакого пространства для них, нет возможности для охоты, как на воле, вообще ничего нет. Это нам для спокойной жизни хватит «двушки», а дикой кошке этого будет мало, — отметила Анна.

Как помочь проекту?

Сейчас «Зоомониторинг» остро нуждается в волонтерах, говорит Фельдман. Это самый важный и ценный ресурс — двигатель проекта. Записаться специалистом по поиску котиков можно по этой ссылке. В планах НКО в настоящее время — подготовка специальных материалов для развития и продвижения проекта. Многие людям, по словам Фельдман, реагируют на объявления о поиске волонтеров не самым обычным образом.

— Я слышала, что люди читают объявление, и такие: «О, ужас, они сначала посчитают всех котиков в Москве, а потом отловят и убьют!» Нет! Наш фонд и проект безопасны. Ни один котик в процессе не пострадал, — смеясь, заключила Фельдман.

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