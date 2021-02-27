Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кто такой специалист по подсчету бездомных котиков в Москве и как им стать
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кто такой специалист по подсчету бездомных котиков в Москве и как им стать

Ростислав Зубков

Животные

Вакансия специалиста по подсчету котиков появилась в столице. Команду волонтеров набирает некоммерческий проект «Зоомониторинг», получивший грант мэра Москвы. Зачем считать котиков и тяжело ли это делать, «Вечерней Москве» рассказала руководитель проекта, зооволонтер и глава «Котоспаса» Анна Фельдман.

Посчитай меня, если сможешь

Поскольку «Зоомониторинг» — это некоммерческий проект, к участию в нем приглашаются волонтеры. Особых требований к ним нет: нужно быть внимательным, коммуникабельным и любить животных так, чтобы хватило смелости отвечать за их благополучие. Работа по подсчету бездомных котиков носит благотворительный характер — сюда нужно идти не за деньгами, а за проявлением сострадания к нашим слабым и часто напуганным меньшим братьям.

По словам Фельдман, считать котиков без места жительства — это психологически тяжелый труд. Нужно быть контактным человеком и не бояться общения с разными людьми.

— Вот вы стали волонтером, вам поручили работать на конкретной территории, посчитать адреса разных домов от сих до сих. Первое, что вы делаете, — смотрите на дом: открыты или закрыты подвальные продухи, стоят ли там миски. И самое важное — найти опекунов. Это обычно бабушки, которые подкармливают котят, заботятся о них. У нас есть своя база московских опекунов, но неполная. Поэтому временами придется спрашивать у людей, спускаться в подвал, если непонятно, кто опекает котика, говорить с управляющими компаниями, чтобы те дали доступ, позволили поставить ловушку для кота и т. п. — рассказала собеседница «ВМ».

Кто такой специалист по подсчету бездомных котиков в Москве и как им статьФото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Она уточнила, что рабочий день волонтера длится столько, сколько времени он готов потратить. Если участник проекта настолько сильно полюбит «посчитанного» котика, что захочет взять его к себе, то это разрешается. Главное, обеспечить ему нормальные условия проживания и не забыть, что так или иначе неравнодушному человеку придется иметь дело с дикой кошкой — хищником, сказала Фельдман.

Масштабы, сроки и цели миссии

В идеале проекту хотелось бы привлечь около двух с половиной тысяч волонтеров, говорит глава «Зоомониторинга» и тут же с иронией в голосе поправляет себя: «Реальность такова, что мы в среднем ожидаем хотя бы 300 человек, а пока их только 75».

К маю «Зоомониторинг» надеется заработать в полную силу, отмечает руководитель проекта. Она выразила мнение, что уже в сентябре этого года работа будет успешно завершена. Когда всех бездомных котиков в Москве посчитают, проект закроют, и начнется обработка и интерпретация полученных результатов.

— Мы выясним плотность популяции, средний окрас бездомных кошачьих, их численность и другие релевантные данные, которые затем будут переданы властям. Мы будем понимать, какие средства нужны для организации программы помощи и каким конкретно кошкам. Все можно будет посчитать: «Стерилизация вот этого одного кота стоит полторы тысячи рублей, а у нас их вот столько-то… Мешок корма один стоит такую-то цену, а у нас вот столько-то кошек…». К сожалению, город пока почему-то не готов создать структуру, которая нормально и плотно занималась бы бездомными животными, но мы рассчитываем, что вот этими сведениями хотя бы остановим безвозвратный отлов кошек, — пояснила Фельдман.

Бездомные навсегда

Фельдман подчеркнула, что волонтеров не просят ловить бездомных кошек и тем более сдавать их в приюты, зачастую переполненные и имеющие сомнительную репутацию.

— Одна из наших главных задача — бороться с заблуждениями людей относительно котов. У нас в стране нет никакого контроля за владельцами животных, кошек в частности. Источник пополнения уличной популяции кошек всегда открыт, и даже в идеальном государстве перекрыть его не получится. При этом с каждым годом в людях все меньше терпимости к бродячим кошкам. «Их на улицах быть не должно!» — говорят некоторые и даже не понимают, какую жестокою вещь они делают, вызывая отлов животных и отправляя их в приюты. Бездомные животные будут всегда. Наша задача — показать, что они являются частью нашей жизни, нашей экосистемы, — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

Кто такой специалист по подсчету бездомных котиков в Москве и как им статьФото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

По ее словам, кошки, когда их забирают с привычного места обитания, даже если это обыкновенный подвал жилого дома, испытывают огромный стресс, запускающий скрытые инфекционные процессы. В результате в приюте встревоженный кот может заболеть, так как в его организме пробудились «спящие» болезни.

— При стрессе все эти вирусы, в том числе смертельные, тут же вылезают. В приюте животные еще и обмениваются ими, многие гибнут. В приюте низкое качество жизни, скученность животных, нет никакого пространства для них, нет возможности для охоты, как на воле, вообще ничего нет. Это нам для спокойной жизни хватит «двушки», а дикой кошке этого будет мало, — отметила Анна.

Как помочь проекту?

Сейчас «Зоомониторинг» остро нуждается в волонтерах, говорит Фельдман. Это самый важный и ценный ресурс — двигатель проекта. Записаться специалистом по поиску котиков можно по этой ссылке. В планах НКО в настоящее время — подготовка специальных материалов для развития и продвижения проекта. Многие людям, по словам Фельдман, реагируют на объявления о поиске волонтеров не самым обычным образом.

— Я слышала, что люди читают объявление, и такие: «О, ужас, они сначала посчитают всех котиков в Москве, а потом отловят и убьют!» Нет! Наш фонд и проект безопасны. Ни один котик в процессе не пострадал, — смеясь, заключила Фельдман.

Читайте также: Эрмитажные коты получат к концу весны три тысячи евро

котикиМосквакот
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте