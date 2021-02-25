Эрмитажные коты получат к концу весны три тысячи евро

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К концу весны эрмитажные коты получат 3000 евро. Известно, что деньги завещал в их пользу французский меценат. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен.

— Сейчас завершается этап получения наследства. Я думаю, что к концу весны уже точно деньги будут получены, — рассказала Халтунен.

По ее словам, средства, возможно, пойдут на ремонт подвалов, в которых обитают животные.

Также пресс-секретарь сообщила, что для вступления котов в наследство нужно оплатить налоги французской стороне и нотариальные услуги, пишет РИА Новости.

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