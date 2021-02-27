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Москвичам предложили вакансию специалиста по подсчету бездомных котов
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Москвичам предложили вакансию специалиста по подсчету бездомных котов

Юлия Курганова

Животные

В Москве появилась вакансия специалиста по подсчету котов. Соответствующее объявление разместил Фонд защиты городских животных на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

Кандидатам на данную должность предлагается считать столичных котов по всем районам города.

— Нам нужны коммуникабельные волонтеры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером будет закреплена своя территория площадью до одного квадратного километра, — говорится в объявлении.

Данную вакансию предлагают волонтерам, поэтому она неоплачиваемая. Претенденты должны будут проводить опросы, заполнять данные через гугл-форму, устанавливать фотоловушки и вести фото- и видеосъемку. Успешному кандидату нужно быть коммуникабельным, внимательным к деталям и ответственным.

По окончании проекта подведут итоги и будет установлено, сколько бездомных кошек живет в столице, какой у них типичный окрас и какова плотность популяции в разных городских районах.

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