Суд остановил строительство стартового комплекса на космодроме Восточный

Фото: roscosmos.ru / Марина Лысцева

Строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на Восточном приостановлена на срок до 90 суток арбитражным судом Амурской области. Об этом сообщается в решении суда.

Суд привлек производственно-строительную организацию «Казань», которая занимается работами, к административной ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков.

Тем не менее в пресс-службе организации сообщили, что они продолжат строительные работы, несмотря на запрет, и обжалуют решение суда, сообщает РИА Новости.

Иск в отношении компании был подан 119-м отделом государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны России.

Читайте также: РФ начнет пилотируемые запуски к Луне с помощью ракет «Ангара»