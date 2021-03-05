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Суд остановил строительство стартового комплекса на космодроме Восточный
Фото: roscosmos.ru / Марина Лысцева

Суд остановил строительство стартового комплекса на космодроме Восточный

Иван Юминов

Общество

Строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на Восточном приостановлена на срок до 90 суток арбитражным судом Амурской области. Об этом сообщается в решении суда.

Суд привлек производственно-строительную организацию «Казань», которая занимается работами, к административной ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков.

Тем не менее в пресс-службе организации сообщили, что они продолжат строительные работы, несмотря на запрет, и обжалуют решение суда, сообщает РИА Новости.

Иск в отношении компании был подан 119-м отделом государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны России.

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