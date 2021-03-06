Умер писатель и критик Валентин Курбатов

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На 82-м году жизни умер советский и российский литературный критик, писатель Валентин Курбатов. Об этом сообщил зампредседателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

— Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Прекрасный благородный человек, подвижник, совестливый русский литератор. Светлая память, — написал депутат в своем Instagram-аккаунте.

Валентин Курбатов входил в Союз писателей РФ, в также в жюри литературной премии «Ясная Поляна». Награжден Государственной премией России.