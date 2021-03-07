Московских школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике

Учащихся столичных школ пригласили принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Присоединиться к олимпиаде могут ученики 4-11-х классов школ Москвы. Все задания необходимо выполнить в дистанционном формате до 3 апреля 2021 года. Уточняется, что участие в первом этапе олимпиады не обязательно, поэтому присоединиться ко второму смогу все желающие.

Во время второго этапа школьники будут решать задачи по программированию и конструированию. По условиям олимпиады нет ограничений на использование материалов и алгоритмов при создании робота.

Олимпиада делится на три возрастные категории. Каждая команда должна состоять из 1-2 учеников и куратора. Финальный этап олимпиады пройдет 17 апреля.

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