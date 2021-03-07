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Московских школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике

Московских школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике

Анастасия Волоснова

Город

Учащихся столичных школ пригласили принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Присоединиться к олимпиаде могут ученики 4-11-х классов школ Москвы. Все задания необходимо выполнить в дистанционном формате до 3 апреля 2021 года. Уточняется, что участие в первом этапе олимпиады не обязательно, поэтому присоединиться ко второму смогу все желающие.

Во время второго этапа школьники будут решать задачи по программированию и конструированию. По условиям олимпиады нет ограничений на использование материалов и алгоритмов при создании робота.

Олимпиада делится на три возрастные категории. Каждая команда должна состоять из 1-2 учеников и куратора. Финальный этап олимпиады пройдет 17 апреля.

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