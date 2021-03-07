Ушла из жизни правозащитница Хеда Саратова

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Правозащитница и член совета при главе Чеченской Республики Хеда Саратова скончалась в воскресенье, 7 марта, после продолжительной болезни. Об этом рассказал министр информации и печати региона Ахмед Дудаев в своем Instagram-аккаунте.

Дудаев назвал Саратову «настоящим профессионалом своего дела» и «просто хорошим человеком». Он отметил, что правозащитница отстаивала права притесняемых в самых сложных делах.

— Даже в самые тяжелые для нашего региона времена она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории Чеченской Республики. Сама также являлась автором многих статей. Ее кончина — огромная потеря для нашей республики, — добавил министр.

По словам Дудаева, Хеда Саратова всегда была верна работе.

Он также выразил соболезнования родным и близким правозащитницы.

Хеда Саратова родилась в 1965 году. С начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью. Последние годы она занималась возвращением женщин и детей из зон боевых действий в Сирии и Ираке, а также другой правозащитной деятельностью.