Психолог объяснил, какие факторы указывают на неизбежный развод

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Семейная жизнь может приносить проблемы и дискомфорт. Психолог Александр Шахов рассказал, как можно спасти брак, а также о том, когда пора подавать на развод.

Отсутствие общения с партнером и нежелание обсуждать накопившиеся проблемы является одной из главных причин развода. Чтобы не разрушать брак, психолог советует собраться с силами и начать тяжелый разговор о взаимных претензиях. Шахов уточнил, что молчание неминуемо приведет к разрыву отношений.

Нередко бывает, что мужчину или женщину не устраивает совместная жизнь, это также может являться сигналом к расставанию. В таком случае психолог рекомендует выписать на бумагу критерии оценивания своей второй половинки. Анализ своих потребностей в любви, защите или достатке поможет понять, стоит ли оставаться в браке. Если все пункты потребностей не реализуются, отношения стоит разорвать, считает психолог.

Разные взгляды на мир и недопонимание могут усугубить проблемы в отношениях супругов, утверждает Шахов. Во время отношений стоит изучать психологию партнера, чтобы понимать мотивацию его поступков. Отказ от погружения во внутренний мир своей второй половинки свидетельствует о том, что пора расставаться с партнером.

Психолог также напоминает об обидах, которые человек может принести с собой из предыдущих отношений или из детства. По словам Шахова, женщины часто переносят на отношения с партнерами обиды на своих отцов, а мужчины — на матерей. Подобную тактику необходимо искоренять из супружеской жизни, чтобы не доводить брак до развода. Шахов уточнил, что избавиться от подобных проблем может помочь профессиональный психолог, сообщает 5-tv.ru.

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