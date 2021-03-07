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«Какой-то весь разбитый»: Домогаров пожаловался на свое самочувствие после спектакля
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Какой-то весь разбитый»: Домогаров пожаловался на свое самочувствие после спектакля

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Александр Домогаров пожаловался поклонникам на свое самочувствие после непростого спектакля в театре имени Моссовета. Там артист исполнил роль короля Ричарда III по пьесе Уильяма Шекспира.

Актер опубликовал видео в социальной сети Instagram. На кадрах запечатлен непростой монолог Ричарда III. Герой Домогарова не может остановиться в стремлении власти, хотя понимает, какой губительной она для него будет.

— «Ричард» был вчера, сегодня какой-то весь «разбитый», и немного спину тянет после спектакля, — написал артист.

Подписчики актера пришли в восторг от показанных отрывков. Некоторые из них видели Домогарова в этой роли, другие — мечтают об этом.

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