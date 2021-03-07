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«Мы над этим работаем!»: Шуфутинский вновь задумался об отцовстве
Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин

«Мы над этим работаем!»: Шуфутинский вновь задумался об отцовстве

Юлия Ямпольская

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Знаменитый российский шансонье Михаил Шуфутинский захотел снова стать отцом. На данный момент 72-летний исполнитель живет с молодой возлюбленной. Светлана Уразова младше музыканта на 30 лет.

У певца уже есть двое сыновей, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Его спутница хочет родить наследника любимому сама, без помощи суррогатной матери.

— Мы можем справиться и сами, слава Богу. Мы над этим работаем! — заявил певец в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что женился на Светлане Уразовой, с которой знаком уже 24 года. Он пояснил, что работал с избранницей на протяжении многих лет. Он добивался ее расположения довольно долгое время, однако Светлана игнорировала знаки внимания, так как шансонье был женат.

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