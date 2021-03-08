Тимати заявил, что подарит победительнице шоу «Холостяк» кольцо за 300 тысяч долларов

Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати решил подарить кольцо победительнице шоу «Холостяк». По его словам, украшение будет стоить 300 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет 22 миллиона.

Кольцо будет выполнено из белого золота и украшено одним крупным и несколькими мелкими бриллиантами.

— Я очень долго выбирал это кольцо. Это действительно особенная вещь. Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают, — рассказал Тимати.

Он отметил, что испытывает трепет, когда думает, как будет дарить это кольцо девушке, пишет Teleprogramma.pro.

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