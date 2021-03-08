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Тимати заявил, что подарит победительнице шоу «Холостяк» кольцо за 300 тысяч долларов
Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати заявил, что подарит победительнице шоу «Холостяк» кольцо за 300 тысяч долларов

Никита Абрамов

Звезды

Рэпер Тимати решил подарить кольцо победительнице шоу «Холостяк». По его словам, украшение будет стоить 300 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет 22 миллиона.

Кольцо будет выполнено из белого золота и украшено одним крупным и несколькими мелкими бриллиантами.

— Я очень долго выбирал это кольцо. Это действительно особенная вещь. Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают, — рассказал Тимати.

Он отметил, что испытывает трепет, когда думает, как будет дарить это кольцо девушке, пишет Teleprogramma.pro.

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шоу «Холостяк»помолвочное кольцоТимати
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