Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Фото: instagram/polyakova_detektiv

Автор более 90 детективных романов, писательница Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. Об этом сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева во вторник, 9 марта.

Известно, что Полякова на протяжении нескольких лет боролась с онкологической болезнью.

Прощание с писательницей состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Полякова родилась во Владимире в 1959 году. За свою жизнь она выпустила более 90 книг детективного жанра. По данным Российской книжной палаты, она регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России.