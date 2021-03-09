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Умерла автор детективов Татьяна Полякова
Фото: instagram/polyakova_detektiv

Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Иван Юминов

Культура

Автор более 90 детективных романов, писательница Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. Об этом сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева во вторник, 9 марта.

Известно, что Полякова на протяжении нескольких лет боролась с онкологической болезнью.

Прощание с писательницей состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Полякова родилась во Владимире в 1959 году. За свою жизнь она выпустила более 90 книг детективного жанра. По данным Российской книжной палаты, она регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России.

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