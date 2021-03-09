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Резидент технополиса «Москва» расширит линейку продуктов лечебного питания
Фото: mos.ru

Резидент технополиса «Москва» расширит линейку продуктов лечебного питания

Анастасия Колоскова

Экономика

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — компания «Академия-Т», специализирующаяся на выпуске продуктов спортивного и лечебного питания, запустит в середине марта обновленную производственную линию, которая позволит выпускать пять новых видов продукции. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он уточнил, что инвестиции в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составили 20 миллионов рублей. Обновленная линия по производству жидких форм позволит компании запустить линейку гелей и функциональных напитков.

Александр Прохоров назвал производство товаров для здорового образа жизни приоритетным направлением деятельности ОЭЗ. По его словам, компания «Академия-Т» приобрела 10 патентов на изобретения, а ее инвестиции в собственное производство составили свыше 80 миллионов рублей.

— В настоящее время предприятие выпускает порядка 70 продуктов спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. В компании под руководством лауреата Государственной премии профессора Энвера Токаева работают 50 сотрудников, в том числе пять кандидатов наук, — цитирует главу департамента агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что «Академия-Т» работает на территории ОЭЗ с 2015 года, ее продукция поставляется во все регионы России, а также Казахстан, Киргизию и Беларусь.

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