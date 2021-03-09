Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москва сэкономит около 200 миллиардов рублей на новом подключении к тепловым сетям
Фото: sobyanin.ru

Москва сэкономит около 200 миллиардов рублей на новом подключении к тепловым сетям

Юлия Ямпольская

Город

Изменение норм подключения домов по программе реновации жилья к тепловым сетям может привести к экономии около 200 миллиардов рублей за 10 лет. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В ведомстве рассказали, что система нормативного регулирования, которая существует на данный момент, не позволяет правильно определить класс энергетической эффективности согласно реальным теплотехническим показателям. Кроме того, для решения этих проблем в столице проведен ряд исследований, по итогам которых разработано пять методических документов.

Практическое применение данных поможет обеспечить снижение расчетных электрических нагрузок многоквартирных домов (МКД) на 25–30 процентов, а также экономию около 200 миллиардов рублей по программе реновации.

Читайте также: Решение о модульном строительстве домов в Москве планируют принять за один–два года

экономия средствСергей ЛевкинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте