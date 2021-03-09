Москва сэкономит около 200 миллиардов рублей на новом подключении к тепловым сетям

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Изменение норм подключения домов по программе реновации жилья к тепловым сетям может привести к экономии около 200 миллиардов рублей за 10 лет. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В ведомстве рассказали, что система нормативного регулирования, которая существует на данный момент, не позволяет правильно определить класс энергетической эффективности согласно реальным теплотехническим показателям. Кроме того, для решения этих проблем в столице проведен ряд исследований, по итогам которых разработано пять методических документов.

Практическое применение данных поможет обеспечить снижение расчетных электрических нагрузок многоквартирных домов (МКД) на 25–30 процентов, а также экономию около 200 миллиардов рублей по программе реновации.

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