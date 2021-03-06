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Решение о модульном строительстве домов в Москве планируют принять за один-два года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Решение о модульном строительстве домов в Москве планируют принять за один-два года

Никита Абрамов

Город

Решение о применении технологии модульного строительства домов по программе реновации могут принять в течение года или двух. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сама идея не такая новая, но в такой интерпретации и в таком объеме это достаточно интересное решение. Это частный проект, компания сейчас отрабатывает технологию. Я думаю, что в ближайший год-два мы примем решение о применении ее в том числе в программе реновации, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о представленном в Москве проекте модульного дома по программе реновации. Экспериментальное здание планирует возвести за несколько месяцев.

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