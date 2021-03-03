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Жилой дом для переселения по реновации ввели в эксплуатацию в Бутырском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жилой дом для переселения по реновации ввели в эксплуатацию в Бутырском районе

Кирилл Николаев

Город
Бутырский район, микрорайон 78,корпус 66Карта всех событий

В Бутырском районе столицы ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения участников программы реновации. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Здание появилось по адресу Бутырский район, микрорайон 78, корпус 66. Дом рассчитан на 257 квартир. Две квартиры адаптированы для маломобильных жильцов. На первом этаже расположатся помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков.

Дом оборудовали системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе находятся детская и спортивная площадки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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