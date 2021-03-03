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Модульную новостройку по программе реновации представят до конца 2021 года в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Модульную новостройку по программе реновации представят до конца 2021 года в Москве

Василиса Чернявская 

Анастасия Волоснова

Город

В Москве представят проект модульного дома по программе реновации до конца 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дом является экспериментальным. Технологию начнут применять регулярно только после удачного проведения стартового проекта. Специалисты планируют возвести дом за несколько месяцев. Однако для его возведения необходимо тщательно подготавливать стройплощадку, а также проводить инженерных сетей.

— Подрядчик, который предлагает нам эту технологию, должен на своей территории возвести многоэтажный дом, полностью отделанный по стандартам программы реновации. Только после проведения эксперимента и оценки качества такого модульного дома мы можем, — сообщил глава ведомства.

Модульные дом планируют строить на территории промзон, так как провоз крупных модулей по городу может затруднить строительство

— В Москве маленькие стройплощадки, развернуться с модульными технологиями не всегда возможно, — отметил Рафик Загрутдинов.

Среди новостроек по программе реновации планируют возводить порядка 25-30 процентов панельных домов. Уточняется, что для строительства будут использовать панели, разработанные домостроительными комбинатами, так как их качество почти не отличается от монолитных плит, уточнил Рафик Загрутдинов.

Читайте также: Более двух тысяч москвичей получили жилье по реновации с начала 2021 года

реновациястроительствоРафик Загрутдинов
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