Более двух тысяч москвичей получили жилье по реновации с начала 2021 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За январь и февраль 2021 года более двух тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

С начала текущего года договор на переселение по программе реновации заключили 2197 жителей столицы из 902 семей, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Отмечается, что москвичи уже получили ключи от нового жилья.

— Под заселение передано 77 новостроек, в стадии строительства и проектирования находятся еще 273 объекта общей площадью более 4,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, сформирован перечень из 489 «стартовых» площадок, работа по их подбору продолжается, — добавил Сергей Левкин.

Он также добавил, что в настоящее время переселение жителей в новостройки идет в 11 округах и 33 районах Москвы.

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