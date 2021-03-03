Москвичи смогут переехать в семь новостроек по программе реновации в марте 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ангарская улица, вл33 Карта всех событий

В марте 2021 года москвичи из шести округов столицы смогут переехать в семь новостроек по программе реновации. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что всего в столице под заселение передано 77 домов. На стадии проектирования и строительства находятся 273 объекта, общая площадь которых составляет более 4,5 миллиона квадратных метров. Уточняется, что 489 территорий были подобраны для волнового переселения москвичей.

— В течение марта этого года по программе реновации жилищного фонда будут переданы под заселение семь домов, которые смогут обеспечить новым жильем около трех тысяч москвичей. Новостройки находятся на севере и востоке Москвы, в Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах, — пояснил Сергей Левкин.

Готовые новостройки расположены по адресам Ангарская улица, дом 33а; Оренбургская улица, дом 3; улица Черное Озеро, дом 4, улица Шверника, дом 6, корпус 2; улица Парковая, дом 33, и Волгоградский проспект, дом 103а.

Читайте также: Использование электробусов снизило выбросы загрязняющих веществ на 400 тонн в Москве