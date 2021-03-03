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Использование электробусов снизило выбросы загрязняющих веществ на 400 тонн в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Использование электробусов снизило выбросы загрязняющих веществ на 400 тонн в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве за 2020 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 400 тонн благодаря электробусам. Об этом рассказал исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам Государственного научного центра Российской Федерации «НАМИ» Денис Ендачев.

Годовое использование одного электробуса вместо дизельного автобуса позволяет сократить выбросы углекислого газа на 60,7 тонны в год. В настоящее время по столице ходят около 600 электробусов по 42 маршрутам. За четыре года город планирует закупить еще 2675 единиц экологического транспорта.

В 2021 году в районах Москвы, где введут проезд на электробусах, количество выбросов уменьшится на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году их объем должен будет сократиться еще на 85,7 тысячи тонн.

— Транспорт, работающий от электроэнергии, более безопасен для экологии города, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Электротранспорт не использует топливо во время движения, а соответственно, и не выделяет загрязняющие вещества во время эксплуатации, — пояснил Денис Ендачев.

Уточняется, что первые электробусы появились на московских улицах осенью 2018 года. Экологичный транспорт оборудован системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также пандусами для маломобильных граждан и родителей с колясками, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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