Парковки в Москве будут бесплатными 8 марта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Международный женский день, 8 марта, в Москве введут бесплатную парковку. Об этом рассказали в пресс-службе «Московского паркинга».

Отмечается, что оплачивать парковку не нужно будет на улицах, где обычно действует повышенный тариф, по которому за стоянку необходимо платить 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

В праздничный день в Москве необходимо будет оплачивать только парковки со шлагбаумом.

— Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта, — подчеркнули в «Московском паркинге».

Уточняется, что 6 и 7 марта оплата парковки будет происходить в привычном режиме. Платные стоянки будут работать 6 марта, а 7 марта москвичи должны будут оплачивать стоянку автомобиля по повышенному тарифу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Движение в Тобольском переулке станет односторонним с 26 марта