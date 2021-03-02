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Движение в Тобольском переулке станет односторонним с 26 марта
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Движение в Тобольском переулке станет односторонним с 26 марта

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Тобольский переулок Карта всех событий

С 26 марта движение в Тобольском переулке станет односторонним. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что минимальная ширина Тобольского переулка составляет всего 3,8 метра. За счет одностороннего движения проезд в Тобольском переулке будет безопаснее и быстрее. Перепробеги составят 1,1 километра.

Департамент призвал водителей учитывать эту информацию, быть внимательными и смотреть на дорожные знаки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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