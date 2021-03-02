Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах с вечера вторника, 2 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным синоптиков, с 21:00 вторника до 09:00 среды, 3 марта, в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица. В связи с этим водителей попросили быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Также жителей столицы просят не оставлять автомобили под деревьями.

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