Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Водителей предупредили о гололедице на дорогах с вечера вторника
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Водителей предупредили о гололедице на дорогах с вечера вторника

Кирилл Николаев

Город

Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах с вечера вторника, 2 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным синоптиков, с 21:00 вторника до 09:00 среды, 3 марта, в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица. В связи с этим водителей попросили быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Также жителей столицы просят не оставлять автомобили под деревьями.

Читайте также: Более 6,5 миллиона пассажиров получили скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних»

водителиусиление порывов ветраМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте