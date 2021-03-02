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Более 6,5 миллиона пассажиров получили скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних»
Фото: Антон Гердо/Вечерняя Москва

Более 6,5 миллиона пассажиров получили скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних»

Кирилл Николаев

Город

Более 6,5 миллиона пассажиров получили скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних». Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что около 5 тысяч горожан выбрали другое время для своих поездок, а примерно 94 тысячи пассажиров получают скидку ежедневно. Количество пассажиров в вагонах Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в утренний час пик уменьшилось в среднем на три процента.

Более 6,5 миллиона пассажиров получили скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних»Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

«Время ранних» — проект, который был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Его цель — разгрузить пассажиропоток путем ввода скидок на проезд в рабочие дни до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.

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