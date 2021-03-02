Дептранс опроверг информацию о задержке поездов на Кольцевой линии метро

Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Движение на Кольцевой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в Сети появились недостоверные данные о задержке составов на линии. Дептранс опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что функция проверки загруженности парковок, вагонов метро, а также автобусов появится в обновленном приложении «Московский транспорт». Кроме того, горожане смогут принять участие в тестировании новой версии приложения, которое продлится в период с 5 по 24 марта.

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