Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс опроверг информацию о задержке поездов на Кольцевой линии метро
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Дептранс опроверг информацию о задержке поездов на Кольцевой линии метро

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение на Кольцевой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в Сети появились недостоверные данные о задержке составов на линии. Дептранс опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что функция проверки загруженности парковок, вагонов метро, а также автобусов появится в обновленном приложении «Московский транспорт». Кроме того, горожане смогут принять участие в тестировании новой версии приложения, которое продлится в период с 5 по 24 марта.

Читайте также: Оплату проезда через систему распознавания лиц запустят в столичном метро к концу года

Метрокольцевая линияМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Все мнения
О проекте