Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Данные о загруженности парковок, метро и автобусов появятся в приложении «Московский транспорт»
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Данные о загруженности парковок, метро и автобусов появятся в приложении «Московский транспорт»

Юлия Ямпольская

Транспорт

Функция проверки загруженности парковок, вагонов метро, а также автобусов появится в обновленном приложении «Московский транспорт». Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта во вторник, 2 марта.

Уточняется, что горожане смогут принять участие в тестировании новой версии приложения, которое продлится в период с 5 по 24 марта. Заполнить заявку можно на информационном портале транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что все участники тестирования получат карты «Тройка» с уникальным дизайном, а наиболее активных пассажиров пригласят на экскурсию в Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Читайте также: Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд еще на 100 маршрутах в Подмосковье

обновленияприложение«Московский транспорт»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Все мнения
О проекте