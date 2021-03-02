Данные о загруженности парковок, метро и автобусов появятся в приложении «Московский транспорт»

Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Функция проверки загруженности парковок, вагонов метро, а также автобусов появится в обновленном приложении «Московский транспорт». Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта во вторник, 2 марта.

Уточняется, что горожане смогут принять участие в тестировании новой версии приложения, которое продлится в период с 5 по 24 марта. Заполнить заявку можно на информационном портале транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что все участники тестирования получат карты «Тройка» с уникальным дизайном, а наиболее активных пассажиров пригласят на экскурсию в Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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